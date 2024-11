Győzött Trump - Történelmi csúcson zárt az OTP!

Az OTP vezetésével kifejezetten jól teljesít a magyar részvénypiac Donald Trump választási győzelme után. A tőzsdei emelkedésben egyrészt szerepet játszik az, hogy általában véve jó a tőkepiaci hangulat, a vezető európai részvénypiacok is felfelé vették az irányt, és a határidős indexek alapján az amerikai tőzsdéken is további emelkedés jöhet, de az is, hogy Donald Trump a választási kampányban több alkalommal is kijelentette, hogy győzelme esetén véget vet az ukrajnai háborúnak, ez pedig alapvetően jót tehet az ukrajnai háború közelsége miatt nyomás alatt lévő, és egyébként alacsony árazású régiós részvényeknek, így a magyar papíroknak is.