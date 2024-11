Fed-döntés után: ez vár a kamatokra

Az amerikai irányadó rátára vonatkozó határidős ügyletek alapján a piacok egy újabb 25 bázispontos kamatcsökkentést áraztak be a következő hónapra, miután a Federal Reserve ugyanilyen mértékben csökkentette a kamatokat a kétnapos kamatdöntő ülésének végén, csütörtökön.

A Reuters beszámolója szerint a határidős kamatlábak 2025-re további 67 bázispontos csökkentést jeleznek előre az Egyesült Államokban.

Az amerikai jegybank a széles körű várakozásoknak megfelelően a 4,50%-4,75%-os sávba csökkentette az irányadó egynapos kamatlábat. A döntés egyhangú volt. Folyamatosan frissülő cikkünk a döntésről és annak hátteréről itt olvasható:

A közleményben azt is megjegyezték, hogy a gazdasági növekedés továbbra is szilárd, az infláció pedig továbbra is a Fed 2%-os célja felé halad.

"A mai kamatcsökkentés azt jelzi, hogy a Fed a legutóbbi döntése óta pozitív jeleket látott az infláció és a gazdasági növekedés szempontjából, ami számára indokolta a kamatvágást" - mondta Michele Raneri, a TransUnion kutatási és tanácsadási vezetője a Reuters hírügynökség szerint.

A szakember előrevetítette:

várhatóan további kamatcsökkentések következnek majd, ahogy haladunk 2025 felé.

A fed fund futures jegyzései alapján 72%-os valószínűséget ad a piac annak, hogy a Fed a jövő hónapban tartandó kamatdöntő ülésén újabb kamatcsökkentést hajt végre.

