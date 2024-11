Véglegessé válhat az 1,2 milliós befizetési korlát a Babakötvénynél

Egy friss jogszabálytervezet alapján

állandósulhat az a korábban veszélyhelyzeti intézkedésként bevezetett szabály, amely évi 1,2 millió forintban maximálja a Start-számlákra befizethető összeget.

A 2006. január 1-je után született gyermekek számára nyújtott életkezdési támogatás részeként a szülők és más természetes személyek Start-számlát nyithatnak, amelyre befizetéseket eszközölhetnek. Ezekhez a megtakarításokhoz a fiatal leghamarabb 18 éves korában férhet hozzá, így segítve elő a felnőtt élet kezdetét.

A most napvilágot látott tervezet a "2005. évi CLXXIV. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról" elnevezésű jogszabályt módosítaná. A változtatás lényege, hogy a jelenleg átmeneti jelleggel érvényben lévő 1,2 millió forintos éves befizetési limit állandó szabállyá válna. Ez azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet esetleges megszűnése után is érvényben maradna ez a korlátozás.

Az állam továbbra is támogatja a Start-számlákra történő befizetéseket. Alapesetben az éves befizetés 10%-át, maximum 12 ezer forintot biztosít támogatásként. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében ez az összeg a befizetések 20%-a, de legfeljebb 24 ezer forint lehet. A nevelésbe vett gyermekek pedig évi 24 ezer forint támogatásban részesülhetnek, függetlenül a befizetések mértékétől.

A befizetési limit bevezetésének egyik fő oka a Babakötvény miatti kamatkifizetések szabályozása volt. A Start-számlán elhelyezett összegekből vásárolt Babakötvény kamata ugyanis a megelőző évi inflációt 3 százalékponttal haladja meg. Ez az idei évben rendkívül magas, 20,6%-os kamatot eredményezett a tavalyi 17,6%-os infláció miatt.

A kormány eredetileg azért vezette be a korlátozást, hogy megakadályozza a rendszer esetleges kihasználását olyan családok részéről, ahol a gyermek már közel áll a nagykorúsághoz. A limit állandósítása mögött azonban más okok is húzódhatnak, hiszen a jövőre várt alacsonyabb infláció miatt a Babakötvény hozama is mérséklődni fog (várhatóan 6-7% közötti szintre).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ