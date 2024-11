Jön a kriptopiac aranykora - Milyen lehetőségek vannak most a piacon?

Megállíthatatlanul száguld a bitcoin Donald Trump győzelme óta, ráadásul az elmúlt hónapok tetszhalott állapota után az altcoin piac is felébredt, ami nem is meglepő, hiszen a kriptopiaci szereplők általános meggyőződése, hogy Trump győzelmével eljön az iparág aranykora. Éppen ezért megnéztük, hogy mit mutatnak most a grafikonok a legforróbb és legígéretesebb altcoinok esetében. Lássuk!