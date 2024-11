Mutatunk egy baromi olcsó részvényt, amiben most bőven van fantázia

Az európai gazdaság nehézségeinek, és az amerikai tőzsdék Trump győzelmét követő szárnyalásának következtében közel 3 évtized óta nem látott szintre nyílt az olló a legnagyobb amerikai és európai részvények teljesítménye közti különbség. Ennek ellenére azonban számos jó kedvező befektetési lehetőség van Európában, rövidebb és hosszabb távon egyaránt. Most egy olyan részvény mutatunk, amelyben nagy felpattanás jöhet, ráadásul a hozam-kockázat arány alapján most nagyon jó beszállót is kínál ez a papír. Lássuk is, hogy melyik részvényről van szó!