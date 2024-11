Van még tartalék az amerikai részvénypiacban

A Morgan Stanley szerint tovább ralizhat az S&P 500 index, a pénzügyi szektor részvényei pedig továbbra is vonzó befektetési célpontok maradhatnak, ugyanis a befektetési bank elemzői optimisták az amerikai gazdaság kilátásait illetően, és úgy vélik, hogy a vállalati nyereségek növekedése folytatódhat a következő években.

Michael Wilson, a bank részvénystratégája és kollégái hétfői elemzésükben 6500 pontra módosították az index 12 hónapos célárát, ami több mint 10 százalékos felértékelődést jelent a jelenlegi szintekhez képest.

Az elemzők szerint az amerikai vállalatok nyereségnövekedése várhatóan folytatódik 2025-ben is.

Ezt pedig több tényező is támogathatja: egyrészt a Federal Reserve várhatóan tovább csökkenti a kamatokat jövőre, másrészt az üzleti ciklus mutatói is javulást mutatnak.

A politikai helyzet is befolyásolhatja a gazdasági kilátásokat. Az elemzők szerint kiegyensúlyozottabb nyereségprofil alakulhat ki a piacokon jövőre, ami hasonló lehet a 2016-os választás után látottakhoz.

A Morgan Stanley továbbra is optimista a minőségi ciklikus elemekkel kapcsolatban. Külön kiemelték, hogy a pénzügyi szektor továbbra is túlsúlyban maradhat, az október eleji felminősítést követően is.

