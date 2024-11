Hitelkeretszerződést kötne a Masterplast, a kötvényesek döntésére várnak

A BÉT oldalán tette közzé a Masterplast a kötvénytulajdonosoknak címzett felhívását azzal kapcsolatban, hogy közöljék írásban jóváhagyó vagy elutasító szavazatukat egy új hitelkeretszerződésről. Mint ismert, pénteken leminősítette a Masterplastot és a kötvényeit a Scope Ratings a társaság romló hitelmutatóira hivatkozva, a vállalat és a kötvények CCC besorolást kaptak, ráadásul további leminősítést helyezett kilátásba a hitelminősítő. A most tárgyalt, potenciális működőtőke-hitel célja a közvetlen likviditási nyomás enyhítése lehet, írta korábbi elemzésében a Scope.

Az indoklás szerint "a jelenlegi makrogazdasági és piaci körülményeket és kilátásokat felmérve a Kibocsátó a működésének finanszírozásához további források bevonását látja szükségesnek".

Ennek érdekében a Masterplast tárgyalásokat kezdeményezett egy magyarországi pénzintézettel egy új hitelkeretszerződés megkötéséről. A hitelszerződés alapján igénybe vehető hitelkeret összege

legfeljebb 7 600 000 euró, vagy 3 milliárd forint, futamideje várhatóan 3 év.

A társaság a kötvények tulajdonosai felé korábban kötelezettséget vállalt arra, hogy a kötvények teljes futamideje alatt, illetve a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig biztosítja, hogy addig nem növeli tovább az összesített adósságállománya mértékét új szerződés kötésével, vagy meglévő hitelkeret vagy hasonló instrumentum lehívásával, ameddig a Nettó Eladósodottság / EBITDA hányados meghaladja a 3,5 értéket.

A fent említett Nettó Eladósodottság / EBITDA hányados azonban jelenleg meghaladja a 3,5 értéket, a hitelszerződés megkötése és az annak keretében történő tervezett lehívások eredményeképpen pedig a Masterplast összesített adósságállományának mértéke megemelkedne, valamint a hitelszerződés megkötésének időpontjában és az az alatti lehívásokat követően is a Nettó Eladósodottság / EBITDA hányados előreláthatóan továbbra is meghaladná a 3,5 értéket, írja a társaság. Ugyanakkor a kibocsátó álláspontja szerint a hitelszerződés megkötése, a tervezett lehívások, illetve a hitelszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése mellett "továbbra is biztosítható lenne a kibocsátó megfelelő működése és eredményessége."

A korábban vártnál egyébként jóval magasabban alakulhat az eladósodottság a Masterplastnál, a Scope kalkulációi szerint a 2024-re várt EBITDA-val számolva a hitel/EBITDA mutató 17,7-szeres lehet, számításaink szerint a 2024. harmadik negyedév végi nettó hitelállománnyal számolva pedig 37-szeres. A Masterplast a tavalyi évet negatív EBITDA-val zárta, idén 4,8 millió eurós EBITDA várható a cég célkitűzése szerint (az év első kilenc hónapjában 3,5 millió volt). A menedzsment egyébként közzétett egy hosszabb távú előrejelzést, amiben a profitabilitás jelentős javulásával számol a következő évekre, 2027-re 43,9 millió eurós EBITDA-t vár a vezetőség, ami a korábbi csúcséveknél is magasabb. A Scope a kiugró eladósodottságot kiemeli az elemzésben, de ha a menedzsment várakozásai bejönnek, a mutató jelentősen javulhat.

A fentiekre tekintettel a most a Masterplast a kötvénytulajdonosok előzetes, egyszeri felmentését kéri a vonatkozó kötelezettségvállalás alól akképpen, hogy

a kötvénytulajdonosok ne tekintsék a hitelszerződés megkötését és az annak keretében történő lehívásokat a kibocsátó kötelezettségvállalása megsértésének.

A BÉT oldalán a szavazólapot is mellékelte a társaság, a választ 2024. november 30-ig várják az ügyben.

Mi történt a Masterplasttal?

Pénteken leminősítette a Masterplastot és a kötvényeit a Scope Ratings a társaság romló hitelmutatóira hivatkozva.

A vállalat és a kötvények CCC besorolást kaptak,

ráadásul további leminősítést helyezett kilátásba a hitelminősítő. A Scope besorolása szerint a CCC és az attól alacsonyabb minősítésű kötvények már nemteljesítő instrumentumoknak számítanak. A CCC minősítést azzal indokolják, hogy az építőipar elhúzódó gyengélkedése miatt a társaság hitelmutatói romlanak, a felülvizsgálati státusz pedig a likviditási válsággal kapcsolatos aggodalmakat tükrözi. Hozzáteszi, hogy ha a likviditási problémák négy héten belül megoldódnak, abban az esetben a Scope feloldja a „felülvizsgálat alatt” státuszt.

