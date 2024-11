Bekeményített a minisztérium, mélyrepülésben az Alphabet részvénye

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) jelentős változtatásokat sürget a Google-nál, beleértve a Chrome böngésző eladását, miután egy augusztusi bírósági ítélet szerint a vállalat jogellenesen monopolizálta a keresőpiacot. A hírre érzékenyen reagának a befektetők, beszakadt az anyacég Alphabet árfolyama.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, előzetesen lehetett rá számítani, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium kérni fogja a bíróságot, hogy kötelezze a Google-t a Chrome internetes böngésző eladására. Most meg is történt a hangsúlyos felszólítás, ami ha keresztülmegy és tényleg megtörténik az eladás, úgy

ez lehet a Biden-kormányzat egyik legagresszívebb lépése a nagy technológiai cégek vélt monopóliumának korlátozására.

A kormányzati ügyvédek azt is javasolták, hogy Amit Mehta kerületi bíró kötelezze a céget, hogy ne köthessen több szerződést olyan vállalatokkal - köztük az Apple-lel és a Samsunggal -, amelyek keresőmotorját alapértelmezetté teszik számos okostelefonon és böngészőben.

Alexis Keenan, a Yahoo Finance vezető jogi riportere elmondta, hogy bár a Google ellenezte a DOJ javaslatait, „radikális programnak” nevezve azokat, amelyek árthatnak a fogyasztóknak és a technológiai iparnak, az ügy bonyolultabbá válhat a közelgő kormányváltással.

A befektetők mindenesetre nagyon érzékenyen reagáltak a friss fejleményre,

már 5,7 százalékot zuhant az Alphabet részvénye.

