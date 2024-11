Csúcsra száguldott a bitcoin – Mutatjuk a befektetést, ami most még ennél is izgalmasabb!

Gőzerővel dübörög a kriptopiaci rali, napról-napra dönti az új történelmi csúcsokat a bitcoin, karnyújtásnyira került a 100 ezer dolláros álomhatár. Eközben rákapcsoltak a kisebb méretű kriptodevizák is, ráadául van egy olyan kriptó, aminek az árfolyama jellemzően néhány napos csúszással, de le szokta követni a bitcoin emelkedését. Ráadásul most kulcsfontosságú szintre is került ennek a coinnak az árfolyama, amin ha sikerül túllendülni, akkor akár még nagyobb rali is kibontakozhat.