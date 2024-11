Accorde: eljöhet a régiós részvénypiac ideje

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

Novemberben eljött a várva várt elnökválasztás, ahol az utolsó polloknak megfelelően elsöprő győzelmet arattak a republikánusok, a reakció pedig szinte tankönyvi volt a várható Trump politikát tekintve. Pattant az amerikai részvénypiac és a kriptodevizák, emelkedtek az amerikai hozamok és folytatódott a dollár felülteljesítése, ezekkel szemben pedig adták Európát, a fejlődő piacokat és ezek devizáit is. A választások után szinte az utolsó pesszimista stratégák is beálltak az év végi ralit várók táborába, valamint a jövő évi S&P 500 célárak is jelentősen emelkedtek, habár ezek általában lekövetik az index emelkedését, így nem feltétlen mérvadóak a jövőt tekintve.

Előbbieknek megfelelően ajánlott portfóliónkban is némileg megemeltük a részvénykitettséget, mégpedig a régióban, ahol véleményünk szerint az első reakciók után kiárazódhatnak a „Trump trade” okozta károk az attraktív értékeltségeknek és a várhatóan a kampánynál enyhébb Trump-i politikának köszönhetően. Ezek közül is kiemelkedik a lengyel piac, ahol a háborús proxy miatt gyengébb teljesítményt láthattunk az elmúlt időkben, azonban ez a piac lehet az egyik legnagyobb nyertese a jövő évnek, főleg, ha tényleg orosz-ukrán békét hoz a januári elnökváltás.

Az amerikai választások mellett továbbra is gyenge adatok érkeztek Európából, amely a két nagyhatalom között nehéz évek elé néz, így bár kitettséget nem emeltünk nemzetközi kötvények tekintetében, azonban érdemesnek látjuk a hosszabb lejáratok felé mozdulást eurós papírokban. Továbbra is az eurós kötvényeket preferáljuk, mivel dollárban egyelőre bizonytalan az új kormány gazdaságpolitikája, de várhatóan magasabb infláció és jó növekedés vár az Egyesült Államokra a következő években, ami nem biztos, hogy alacsonyabb hozamkörnyezetet hoz."

