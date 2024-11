VIG: rég nem látott volatilitás a forintban

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írását olvashatják:

"Az amerikai elnökválasztás eredménye volt a piacokat legjobban megmozgató hír november folyamán. Donald Trump győzelme többek között a választók által érzékelt gyenge gazdasági teljesítménnyel magyarázható, ugyanis az exit pollokban az infláció és a gazdaági növekedés volt a legfontosabb szempont a szavazásnál. Ez azért is érdekes, mert az amerikai gazdaság stabilan bővül (2,7%) éves alapon, az infláció (2,6%) valamint a munkanélküliség is alacsony szinten van. Trump megválasztása részvénypiaci ralit indított be, a lazább szabályozói környezet és egyéb üzlet-támogató intézkedések várakozása miatt. A kötvényhozamok hirtelen növekedéssel reagáltak, a leendő elnök várhatóan államháztartási hiányt növelő javaslatai miatt, azonban ez mérséklődni tudott. A piacokon általánosságban a magas volatilitás figyelhető meg, ami Trump protekcionista vámpolitika tervezete és az általános politikai bizonytalanságok okoznak. A FED 25 bázispontos kamatcsökkentése a várakozásoknak megfelelő mértékű volt, az elemzők év végéig további egy kamatvágást várnak. Nagy figyelem övezi Trump leendő kabinetjének kinevezésit, akik erős hatással lehetnek az Egyesült Államok jövőjére.

Európában továbbra is viszonylag gyenge a gazdasági növekedés, viszont az infláció stabilizálódik alacsony szinten. Az amerikai elnökválasztás és Trump vámpolitika tervezete negatívan hatott az európai növekedési kilátásokra, főleg az autóiparban. A Kína irányába kivetendő vámok is nehezítik az európai ipar felerősödését, ami jól tükröződik például a gyenge német feldolgozóipari számokban. Folyamatosan téma a zöld átállás kérdése, itt a kínai kereskedelmi háború negatívan érinti a napelemellátást, ami kulcseleme a nettó zéró klímacéloknak.

A szeptemberi rali után Kína gazdasága továbbra is nehéz helyzetben van. A kormány hatalmas méretű gazdaságélénkítő csomagjai ellenére nem sikerült a befektetői hangulatnak tartósan átbillennie az optimista oldalra. A részvénypiacok inkább csak oldalaznak, a lakossági megtakarítási szempontból kiemelten fontos ingatlanpiac pedig tartósan csökken. A nyugati világgal kezdődő vámháború negatívan érinti az ország exportorientált ágazatait, mint például a technológiai szektort.

Magyarországon az amerikai elnökválasztás alapjaiban határozta meg a gazdasági kilátásokat. Egyrészt kérdéses az amerikai vámok bevezetése mind az Európai Unióra, mind Kínára, ami az autóiparon keresztül komoly problémát jelenthet. Kiemelt figyelem helyeződik az orosz-ukrán háború helyzetére is, amelynek a Trump által ígért befejezése vagy szüneteltetése sokat segíthet a régión. Ennek ellenére a jelenlegi katonai eszkaláció destabilizálja a helyi piacokat valamint a forint volatilitását is rég nem látott mértékben megdobta."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ