Véleményt mondott a 4iG-ről a hitelminősítő

2025: új aranykort vagy vámháborút hoz Trump nekünk? A szakértők szerint Trump hatalomra kerülése jelentős hatással lesz az európai és magyar gazdaságra, valamint a befektetésekre is. Mire számíthatunk pontosan? Erről fogunk beszélgetni meghívott szakértőinkkel december 10-én, az idei utolsó Portfolio Signature klub eseményünkön.

A Scope Ratings

megerősítette a 4iG BB- kibocsátói besorolást és a kilátásokat pozitívról stabilra módosította.

A Scope Ratings szintén megerősítette a 4iG BB- besorolását a nem biztosított kötelezettségekre.

A minősítés itt érhető el angol nyelven.

Éppen ma szólalt meg a harmadik negyedéves gyorsjelentést értékelve Fekete Péter, a cégcsoport vezérigazgatója. A vezető többek között elmondta, hogy a nyáron lezárulhat a 4iG transzformációs programja, ezt követően jelentkezhetnek majd a szinergiahatások, de a számokon már most elkezdtek látszódni a hatások. A cégvezető hozzátette, hogy a 2024-es teljes évben már 200 milliárd forint felett lehet az EBITDA. Elmondta azt is, hogy szeretnének beszélgetni a három nagy hitelminősítővel, mert cél, hogy kilépjenek a nemzetközi kötvénypiacra is.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ