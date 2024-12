Mutatunk egy magyar részvényt, amiben most nagy emelkedés jöhet

Nem csak a nemzetközi tőzsdéken, de a magyar piacon is erősen alakul az év vége. Ráadásul nincs hiány egyedi sztorikból sem a Budapesti Értéktőzsdén: az OTP és a Magyar Telekom szárnyalása mellett a kisebb részvényekben is vannak most izgalmak: nagyot ment az Állami Nyomda és az Appeninn is, most pedig egy újabb magyar részvény készül nagy emelkedésre. Nézzük is meg, hogy melyik ez a részvény.