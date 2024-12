Lemaradtál az Nvidiáról? Mutatunk egy részvényt, ami most nagyon izgalmas!

November elején új történelmi csúcsra került az Nvidia árfolyama, azóta viszont úgy néz ki, hogy megremegett a befektetők keze és rendkívül széles kilengések mentén esik az AI zászlóshajójának részvénye. A mostanában látott oldalazását-esését követően sokan érezhetik úgy, hogy kifújt az elmúlt évek legjobb befektetési sztorija - éppen ezért mutatunk most egy olyan AI-papírt, amelyben nagyon izgalmas lehetőségek vannak, és ha az elemzőknek igazuk van, akkor az emelkedés hamarosan el is kezdődhet. De melyik is ez a részvény? Lássuk!