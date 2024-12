Most kell Wizz Air részvényeket venni?

Hosszú idő után végre tényleg kezd életjeleket mutatni a Wizz Air. Csütörtökön több mint 9 százalékos pluszban zárt az árfolyam, miután az egyik elemző javította az európai légitársaságok kilátásait, ráadásul egy brutális célár is érkezett a részvényre. Éppen ezért most megnéztük, hogy milyen technikai szintekre érdemes figyelni, illetve, hogy hogyan is néz ki az árazás a Wizz Air esetében. Végezetül pedig arra a kérdésre is választ kerestünk, hogy tényleg most kell-e Wizz Air részvényeket vásárolni? Lássuk!