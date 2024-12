Elképesztő betörés Londonban: 19 perc alatt vitt el nagy értékű ékszereket, miközben a család is otthon volt

A londoni rendőrség egy "magányos farkas" betörő után nyomoz, aki rekordösszegű, több mint 10 millió font értékű ékszert és luxustárgyat lopott el egy milliárdos család otthonából St John's Wood elegáns negyedében. A bűncselekmény mindössze 19 perc alatt történt, miközben a ház lakói is otthon tartózkodtak. A rendőrség szerint a betörő felfegyverkezve hatolt be az ingatlanba, és a biztonsági kamerák rögzítették a mozgását - jelentette a The Guardian