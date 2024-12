Erste: mégsem lesz puha landolás?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Úgy tűnik, az amerikai jegybank (Federal Reserve) vezetői is egyre inkább tartanak attól, hogy az inflációt mégsem sikerül csak úgy ripsz-ropsz kényelmesen alacsony szintre visszaszorítani. Ugyan a bankárok decemberben még megszavazták a 25 bázispontos kamatcsökkenést, de az ezt követő kommunikáció eredményeként ma már kevesebb mint 50 bázispontnyi további kamatvágás van beárazva a következő egy évre. Ennek következményeként a 10 éves amerikai kincstárjegy hozama a 2024-es évet az éves csúcsa közelében fejezte be, a részvénypiacok idegességét tükröző VIX volatilitásindex pedig komoly emelkedést produkált.

Mint ahogy az utóbbi hetekben már nyilvánvaló volt, Donald Trump választási ígéretei és a republikánusok képviselőházi és szenátusi többsége azt vetíti előre, hogy az infláció magasabb lesz, az adócsökkentésekkel és deregulációval felturbózott gazdaságnak köszönhetően pedig az USA és a világ többi része közti növekedési különbözet még tágulhat is. Az egyik legvalószínűbb 2025-ös forgatókönyvvé lépett elő, hogy miközben az amerikai GDP 2 százalék fölötti ütemben fog nőni, az európai növekedés simán 1 százalék alatt marad. Közben – ettől nem függetlenül – kinyílhat az olló a két térség inflációs pályája között is, így szemben a Feddel, az Európai Központi Banktól merészebb kamatvágások várhatóak. A piac most már 2 százalék alatti euró irányadó kamattal számol 2025 végére.

Az Egyesült Államokban a Fed által kiemelten figyelt mag PCE inflációs mutató októberben és novemberben is 2,8 százalékon ragadt (a korábbi hónapokban volt már alacsonyabb is), és fennáll a veszélye, hogy ez előbb-utóbb felfelé nyomja a hosszútávú inflációs várakozásokat. Tovább ronthatja a helyzetet új kínálati sokkok megjelenése (vámháború, geopolitikai feszültségek, energiaárak). Nem meglepő, hogy a Fed vezetői tartanak attól, a további gyors kamatvágásokkal monetáris politikai hibát követhetnek el.

A korábban vártnál gyorsabb amerikai növekedés elvileg kedvezne a részvénypiacoknak, de a magasabban maradó kamatkörnyezet, és a fent említett egyéb bizonytalansági tényezők miatt nem vagyunk túl optimisták. Egyelőre nem változtattunk kissé óvatosabb megközelítésünkön, a részvénysúlyt továbbra is enyhén a hosszútávon semlegesnek gondolt szintek alatt tartjuk. Az amerikai részvénypiac magas értékeltségi mutatóit (főként a technológiai megacégek esetében) jelentős kockázatnak látjuk. Ezekre a pozíciókra az is veszélyt jelenthet, ha a japán jegybank az inflációs nyomás hatására folytatja a kamatok emelését, csökkentve a dollár-jen kamatkülönbözetet, ami – hasonlóan a 2024. augusztusihoz – masszív volatilitást idézhet elő a részvénypiacokon. A kötvénypiacokon inkább az euróövezetben látunk jó lehetőségeket, az amerikai piacon a fent említett tényezők miatt jóval szimmetrikusabbnak látjuk a kockázatokat. A hazai kötvények a jelenlegi hozamszinten már nem tűnnek kimondottan vonzónak, ráadásul 2025-ben jelentős nettó új kibocsátás fog érkezni a piacra."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ