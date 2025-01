Figyelmeztetés a Morgan Stanley-től: komoly kihívások előtt állhat a részvénypiac

Portfolio Investment Day 2025 Február 18-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Michael Wilson, a Morgan Stanley stratégája egy friss elemzésben rámutatott, hogy az S&P 500 index és a kötvényhozamok közötti korreláció "döntően negatívvá" vált, miután a 10 éves állampapír hozama 4,5% fölé emelkedett. Hétfőn a 30 éves hozam 2023 vége óta nem látott magasságokba szökött.

Az erősödő dollár különösen nagy nyomást gyakorolhat a jelentős nemzetközi kitettséggel rendelkező vállalatokra. Wilson szerint ez a tendencia az év első felében szélesebb körben is árthat a részvényeknek, tekintettel arra, hogy a piaci szélesség (kevés részvény mozgatja a nagy indexeket) már most is gyenge.

Úgy gondoljuk, hogy 2025 két félidőből állhat

- fogalmazott a stratéga. Véleménye szerint a piacbarát politikák, például az esetleges adócsökkentések valószínűleg csak az év későbbi szakaszában nyújthatnak támogatást a részvényeknek.

A Morgan Stanley elemzői csapata novemberben 6500 pontos 12 hónapos célárat adott meg az S&P 500 indexre vonatkozóan, ami a pénteki záróértékhez képest mintegy 9%-os felértékelődési potenciált jelent.

Az amerikai részvények ralija decemberben megtorpant a gazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmak és a Federal Reserve vártnál szigorúbb monetáris poltikai kommunikációja miatt. A technológiai részvények, amelyek 2022 októbere óta az S&P 500 emelkedésének nagy részét adták, a legnagyobb lemaradók közé tartoztak.

Wilson, aki korábban a Wall Street egyik legpesszimistább elemzője volt, 2024 közepén pozitívabb hangnemet ütött meg a részvénypiacokkal kapcsolatban. Bár arra számít, hogy az S&P 500 idén emelkedni fog, figyelmeztetett, hogy ez a várható növekedés még nem elég széleskörű.

A stratéga rámutatott, hogy a 200 napos mozgóátlaggal mért különbség az irányadó index egésze és az egyes komponensei között történelmi szinten van.

Ez az eltérés kétféleképpen csökkenhet - vagy javul a piaci szélesség, vagy az S&P 500 közelebb kereskedik a saját 200 napos mozgóátlagához

- írta Wilson. Hozzátette, hogy az első forgatókönyv megvalósulásához valószínűleg alacsonyabb kamatokra, gyengébb dollárra, egyértelmű vámpolitikára és a vállalati eredmények erősebb felfelé történő revidálására lenne szükség.

