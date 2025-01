Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Portfolio 2025. január 10. 15:16

A romló nemzetközi légkör ellenére jó hangulatban zajlik a kereskedés a magyar tőzsdén, ráadásul új történelmi csúcsra is került a BUX - a hazai blue chipek közül az OTP árfolyama is soha nem látott magasságban van. Ami a nemzetközi piacokat illeti, ma érkeztek a hét legfontosabb adatai: az amerikai határidős részvényindexek nagyot is estek, miután a munkaerőpiaci adatok a magasba repítette az amerikai hozamokat, a friss adatok tükrében ugyanis megnőtt a valószínűsége, hogy a Federal Reserve visszavesz a kamatcsökkentésekből.