Csúnya lefordulás az Nvidiánál, mutatjuk meddig eshet az árfolyam

Nagyot fordult a világ néhány nap alatt az Nvidia befektetőivel, hiszen amíg nemrég a tavalyi novemberi történelmi csúcsot ostromolta az árfolyam, addig mostanra már jelentős fordulat következett be, és fokozódik a részvényre nehezedő eladói nyomás. Ráadásul már egy kritikus szinten van az árfolyam. Mutatjuk, hogy hol vannak a fontos szintek az Nvidiánál.

Nagy várakozások előzte meg január 6-át az Nvidia befektetői részéről, ugyanis ezen a napon mutatta be a Las Vegas-i CES 2025 technológiai konferencián a cég a legújabb termékeit. A cég vezérigazgatója, Jensen Huang többek között robotok és autók képzését szolgáló mesterséges intelligenciát, továbbfejlesztett gaming chipeket, és a cég első asztali számítógépét is bemutatta, miközben az üzleti bővítési lehetőségeit is felvázolta.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 01. 07. Bemutatta legújabb termékeit az Nvidia, egy sor technológiai újdonsággal rukkolt el a cég

A látottaknak a befektetők is örültek, legalábbis kezdetben: tavaly november óta először tudott új történelmi csúcson zárni az Nvidia árfolyama, ráadásul rövid időre a vállalat még az Apple-t is megelőzte a világ legértékesebb tőzsdei vállalatának rangsorában.

Az öröm azonban nem tartott sokáig. Amellett, hogy az Nvidia esetében a klasszikus "buy the rumor, sell the news" jelenséget láthattuk, fontos azt is kiemelni, hogy bár Jensen valóban izgalmas híreket osztott meg a piaci szereplőkkel, de az eseményen főként a leginkább játékokra és a fogyasztói PC-s alkalmazásokra szánt új grafikus feldolgozó egységeire (GPU) összpontosított.