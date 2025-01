Kritikus szint alatt a bitcoin, kulcsszinten az ether - Most érdemes résen lenni!

A vártnál jóval erősebb amerikai munkaerőpiaci adatok hatására jelentős, széleskörű hangulatromlást láthatunk a piacokon. A befektetők kockázatvállalási kedvének csökkenésével a kriptovaluták is erős eladói nyomás alá kerültek az előző napokban. A bitcoin árfolyama pedig máris leszakított egy kritikus szintet, amivel nagy tér nyílt meg a további esés előtt. Ráadásul most az ether esetében is meglehetősen csúnyán néz ki a technikai kép, így megnéztük, hogy milyen fontos szintekre érdemes most figyelni a két kriptó esetében.