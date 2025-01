OTP: erősen gondolkodnak a vagyonos magyarok, mit csináljanak a prémium állampapírjaikkal

Papírforma szerint az ideinek egy jó évnek kellene lennie, Európában a növekedés begyorsulhat és földrajzilag szélesebb kört ölelhet fel, itthon pedig várhatóan a beruházás is magához tér, ahol ráfordulunk a választási évre – derült ki az OTP mai sajtóeseményén. Elhangzott, hogyan érdemes felépíteni egy befektetési portfóliót idén, érdemes-e még aranyat tartani és melyek azok az eszközök, amelyek nagyot mehetnek idén. Szó esett arról is, hogyan vélekednek az OTP privátbanki ügyfelei a prémium állampapír körüli kamatfizetésről és a PMÁP-ok átárazódásáról.

Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának vezetője úgy véli, hogy a papírforma szerint ennek egy jó évnek kellene lennie. Kockázatot jelenthet Amerikában ugyanakkor Donald Trump és az általa beígért politikák. A Trump által ígért, a belső piacot védő vámok jót tehetnek az amerikai vállalatoknak, nem véletlen, hogy a megválasztása után nagyot mentek a részvénypiacok. A vámok inflációs hatása miatt mindeközben megindult egy kötvényhozam-emelkedés is.

Ez a kezdeti eufória azonban elhalt, a piacok visszakorrigáltak azokra a szintekre, ahol Trump megválasztása előtt voltak, hiszen továbbra is sok a bizonytalanság

– tette hozzá Sándor Dávid, az OTP Global Markets vezető befektetési stratégája.

Tardos Gergely kitért arra is, hogy Európában a tavalyi év kicsit jobb évet hozott, de felemásra sikerült: a kereslet a turisztikai szolgáltatások iránt erősödött, a mediterrán országok voltak elől, a tavalyi féloldalas európai növekedés azonban idén begyorsulhat, és földrajzilag is szélesebb kört ölelhet fel, a német gazdaság is talpra állhat.

Az inflációs nyomás enyhülhet, az EKB tovább csökkentheti a kamatot, ami vonzóbbá teheti az európai kötvénypiacot.

Magyarország kapcsán azt mondta, a tavalyi nem volt egy fényes év, a növekedés a vártnál is lényegesen alacsonyabb lett, ami régiós összevetésben is gyenge érték, ami nagyban a beruházások visszaesésével magyarázható. A fogyasztás várhatóan idén is pörögni fog, bár az infláció kissé magasabb lehet a tavalyinál. A beruházásokban várakozása szerint nem lesz olyan nagy visszaesés 2025-ben, az év második felében várhatóan élénkül az állami beruházás, ráfordulva a választási évre. A lakáspiacon látni még élénkülést, illetve a szolgáltatószektornál is – fűzte hozzá.

Sándor Dávid a befektetők szemszögéből nézve kitért arra, hogy nagyon fontos lesz idén, mikor és mit lép Donald Trump. Úgy véli, érdemesebb a kiegyensúlyozott, jól diverzifikált portfóliókban gondolni, de vannak olyan régiók, eszközök, amelyeket érdemes tartani.

Jelenleg nagyon nagy az optimista pozicionáltság a piacon, mindenki tele van részvénnyel, kevés készpénzt tartanak, az intézményi és a lakossági befektetők is.

Ha már mindenki ott ül részvényekkel megrakva, akkor szokott jönni valami csavar a történetben.

Éppen ezért gondolja azt, hogy érdemes óvatosabb megközelítést vinni, hiszen egy 10%-os korrekció bőven benne van a pakliban, bár mély recessziós forgatókönyv nem valószínű.

Szerinte az amerikai közepes méretű vállalatok papírjait érdemes inkább tartani, értékeltségben is ez a közepes szegmens a legolcsóbb.

A nyersanyagok kapcsán kifejtette, hogy az arany kitettség tartása továbbra is kifizetődő lehet, főleg hedge szempontból, emellett az urán lehet érdekes befektetési sztori, hiszen kell a világnak egy stabil energiaforrás.

Amit még kiemelt a szakértő:

Nem szabad kihagyni a portfólióból az AI-sztorit és AI-kapcsolt cégeket sem. Mindebből a közműcégek és az uránbányász cégek is sokat profitálhatnak, hiszen az AI rengeteg energiát emészt fel.

és AI-kapcsolt cégeket sem. Mindebből a közműcégek és az uránbányász cégek is sokat profitálhatnak, hiszen az AI rengeteg energiát emészt fel. A régiót idén a lengyel piac húzhatja, de összességében is pozitívak a közép-kelet-európai régióra.

Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője kiemelte a mostani PMÁP-kamatfizetés körüli pezsgést.

Az ügyfélkör több mint fele nyitott lenne magasabb kockázatú befektetésekre is azok közül, akik PMÁP-pal rendelkeznek. Kérdés, hogy ez a pénz hol találja meg a helyét a piacon. A prémium állampapírok átárazódási faktora most nagyon negatív irányú lesz, tavaly is lehetett látni, hogy a kamatfizetések egy jó része magasabb kockázatú befektetést keresett.

Kérdés, hogy mi lesz a megmaradó 6500 milliárdnyi PMÁP-állománnyal, ami nem jár le idén, de hozzátette, hogy ez esetben egy elég koncentrált ügyfélkörről van szó, vagyis sok nagybefektetőnél van ezeknek a papíroknak a jó része.

Mivel vannak az inflációban felfelé mutató kockázatok, a PMÁP-ok lejárata még több év, ráadásul az idő előtti visszaváltásnak is vannak költségei, így nem ördögtől való az a gondolkodás sem egyes ügyfelek esetében, hogy a portfólió egy részében megtartják ezeket a papírokat - tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a privátbanki ügyfelek és a tanácsadók között nagyban megy a gondolkodás arról, megéri-e és mennyi PMÁP-ot visszaváltani, hiszen tudvalevő, hogy a prémium állampapírra értékesítési korlát van, tehát ha valaki egyszer nagy tétellel kiszáll, ugyanannyival már nem fog tudni visszaszállni. A nap végén így is-úgy is az ügyfél dönt - hangoztatta, hozzátéve, hogy végső soron a Kincstár is csak 50 millió forint visszaváltásig garantálja a 99%-os árfolyamot.

Elárulta azt is, hogy július 1-től a jelenlegi privátbanki limitet 40 millióról felemelik 100 millió forintra. A digitális privátbanki szolgáltatás 20 milliós limitje nem változik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ