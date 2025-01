Kilenc és fél évre szerződött le Erling Haaland a Manchester Cityhez

Haaland korábbi szerződése 2027 nyarán járt volna le, de a klub és a játékos is a hosszabbítás mellett döntött.

Az új megállapodás értelmében Haaland 34 éves koráig marad a Manchester City kötelékében.

Bár Haaland új fizetését még nem hozták nyilvánosságra, ügynöke legutóbbi nyilatkozatai szerint több mint 1 milliárd eurós fizetést kaphat, mielőtt lejár a szerződése. A Daily Mail ugyanakkor arról értesült, hogy a heti fizetése 400 ezer fontra emelkedik.

A norvég csatár lelkesen nyilatkozott az új szerződéséről:

Nagyon boldog vagyok, hogy aláírtam az új szerződésemet, és hogy még több időt tölthetek ennél a nagyszerű klubnál.

Erling's here to stay! We're thrilled to announce has extended his contract at City to 2034 @ErlingHaaland