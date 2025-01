Friss felmérés: a magyarok ötöde a PMÁP-pénzeket készpénzben hagyná

Portfolio 2025. január 20. 10:35

Elkezdődött a korábbi magas inflációhoz kötött kamatok kifizetésének éves időszaka az állampapírok esetében, és így most más befektetésekre is nagyobb figyelem irányul. Az érkező összegekből a lakosság egy része otthoni, családi terveit valósítaná meg, de jelentős az a pénzmennyiség is, amit különböző megtakarítási formákban helyeznének el. A Groupama Biztosító és az OTP Bank megbízásából készült reprezentatív kutatás arra kereste a választ, hogy mit tesz a magyar lakosság, ha nagyobb összeghez jut a következő hónapokban.