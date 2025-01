Letaszították a trónról az Apple-t, esik az árfolyam

Az Apple értékesítése jelentősen visszaesett a kínai okostelefon-piacon 2024 utolsó negyedévében, miközben az amerikai cég helyi versenytársai megerősödtek. A Counterpoint Research adatai szerint a technológiai óriás elvesztette vezető pozícióját, és a harmadik helyre szorult vissza a Huawei és a Xiaomi mögött - közölte a The Wall Street Journal . A friss adatokra a befektetők is reagálnak, eséssel nyithatja a napot az Apple részvénye.

A Counterpoint Research elemzőcég jelentése szerint

az Apple iPhone-eladásai 18%-kal csökkentek Kínában az előző év azonos időszakához képest,

ez a visszaesés jelentősen meghaladta a teljes kínai okostelefon-piac 3,2%-os zsugorodását.

A Huawei ezzel szemben 15,5%-os növekedést ért el, és visszaszerezte piacvezető pozícióját - Mengmeng Zhang vezető elemző szerint ehhez nagyban hozzájárult a középkategóriás Nova 13 és a csúcskategóriás Mate 70 sorozat sikere.

A Xiaomi pedig a második helyre lépett elő a piaci pozíciót tekintve, köszönhetően a Mi 15 széria iránti erős keresletnek. Az elemzők szerint a vállalat elektromos járművekkel kapcsolatos tevékenysége is pozitívan hatott a márka megítélésére, ami segítette az okostelefon-eladásokat.

Az Apple gyengélkedésének egyik oka lehet, hogy

a kínai fogyasztók nem férnek hozzá a legújabb iPhone mesterséges intelligencia szolgáltatásaihoz,

ami versenyhátrányt jelent a helyi gyártókkal szemben. A The Wall Street Journal korábban arról számolt be, hogy az Apple több kínai AI-vállalattal is tárgyalásokat folytat egy lehetséges partnerségről.

A Counterpoint Research elemzői 2025-re óvatos optimizmussal tekintenek a kínai okostelefon-piacra: alacsony, egyszámjegyű értékesítési növekedést prognosztizálnak, figyelembe véve a gazdasági környezet kihívásait.

A friss adatokra a befektetők is reagálnak, 1,3 százalékos eséssel nyithatja a napot az Apple részvénye.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ