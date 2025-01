Bejelzett a grafikon, fordulat készül az AMD-nél

Továbbra is a DeepSeek legújabb modelljének lehetséges hatásait próbálják beárazni a befektetők, több szektorban, így a chipgyártóknál is nagy mozgások vannak. Ugyan a hét elején az Nvidia történelmi zuhanásától voltak hangosak a tőzsdék, de a többi mesterséges intelligenciához köthető vállalat részvénye árfolyama is alaposan megsínylette az eseményeket. Az AMD részvényei a mostani hírek megjelenése előtt is erős csökkenő trendben voltak már, most azonban úgy tűnik, hogy jöhet a fordulat a részvénynél.