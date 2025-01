Erste: továbbra is indokolt az óvatosság

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hetek eseményei és a legfrissebb makro adatok alátámasztják azt az elképzelésünket, miszerint az idei évre a legvalószínűbb forgatókönyv a fejlett piacokon a gazdasági növekedés folytatódása a hosszútávú trendnek nagyjából megfelelő szinten. Ez földrajzilag persze érdemi különbségeket jelent: míg az Egyesült Államokban 2 százalék fölötti, az Eurózónában 1 százalék alatti lehet a GDP bővülése. Hasonló eltérésre számítunk az inflációs pályán is, az amerikai árnövekedés bőven 2 százalék fölött ragadhat, Európában viszont másfél százalék irányába gravitál. Ezzel összhangban az amerikai kamatok legfeljebb minimális mértékben fognak csökkenni és nem jönnek érdemben 4 százalék alá, miközben az eurózóna irányadó kamata jó eséllyel 2 százalék alatt lesz az év végére.

Sajnos a szokásosnál is több bizonytalansági tényező miatt azért nehéz lenne egyértelműnek nevezni a fenti forgatókönyvet. Ha az új amerikai kormányzat a verbális szigort a gyakorlatba is átülteti, akkor egy potenciális vámháború például feltüzelheti az inflációt, letörheti az üzleti bizalmi indexeket és a fogyasztói hangulatot, a globális kereskedelmi volumen és a kibocsátás csökkenésnek indulhat. Most még az elemzők többsége abban bízik, hogy a keményvonalas retorika inkább csak a Trump-féle tárgyalási taktika része és nem fog globális stagflációt eredményezni.

Bár az amerikai recesszió kockázata mostanában eléggé kikerült a reflektorfényből, továbbra sem kizárható, hogy a túl hosszan magasban tartott jegybanki kamatok és a Covid-kapcsán kialakult megtakarítási többletek elolvadása előbb-utóbb a fogyasztás és a munkaerőpiac gyengüléséhez vezet. Több jel mutat arra, hogy a vámemelések kockázata elég jelentős előrehozott importot ereményezett az Egyesült Államokban, aminek növekedéstámogató hatása a közeljövőben szintén negatívvá válhat. A technológiai szektor óriási beruházási kereslete, amit jelentős részben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos eufória fűtött, szintén tetőzni látszik, főként a legfrissebb fejlemények (DeepSeek) fényében. A stagnáló európai termelékenység és a kínai defláció kockázata szintén kicsapódhat az amerikai üzleti életben, hiszen a legnagyobb vállalatok részvényeit tömörítő S&P500 index bevételeinek több mint 40 százaléka külföldről származik.

Mindezek miatt továbbra is kissé alulsúlyozva tartjuk a részvényallokációt a globális portfóliónkban. Az amerikai piaccal kapcsolatban pozitívumként említhető a vállalati profitok várható további emelkedése, viszont a magas értékeltségi mutatók óvatosságra intenek. Az amerikai cégek átlagos árfolyam/nyereség mutatója jelenleg 22, szemben az elmúlt 15 év 17,3-as átlagával. Az Egyesült Királyságban és az Eurózónában ugyanakkor túlzottnak érezzük a befektetői pesszimizmust és túlsúlyban vagyunk, különösen az energetikai vállalatokra és a kis kapitalizációjú vállalatokra összpontosítva. Az Eurózónában a várható kamatcsökkentésekkel (amiből idén négy is lehet) a feltételek kedvezőnek tűnnek ahhoz, hogy a kis kapitalizációjú részvények felülmúlják nagy társaik teljesítményét. Történelmileg ezek a részvények magasabb növekedési potenciáljuk és rugalmasságuk miatt alacsonyabb kamatkörnyezetben mindig jobban teljesítettek.

Bár a jelenlegi magasabb kamatkörnyezet viszonylag vonzó lehetőségeket kínál a kötvénypiacokon, a kockázatvállalást illetően továbbra is óvatosak maradunk: euróban és dollárban inkább a rövid és közepes futamidőket preferáljuk. Ugyan az európai kamatlábak idén valószínűleg nagyobb mértékben csökkennek, mint az amerikaiak, a politikai bizonytalanságok, köztük a németországi választások és a francia költségvetés előtt álló kihívások hatással lehetnek az államháztartás fenntarthatóságára és a piaci stabilitásra. A gyengébb hitelminősítésű európai vállalati kötvényekkel kapcsolatosan viszont optimisták vagyunk a nyomott kockázati felárak ellenére is. A nagyfokú bizonytalanság a jövőben is támogatást adhat az aranynak, ezért kisebb pozíciót alakítottunk ki a nemesfémben."

