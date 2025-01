Eurizon: az infláció alakulása kulcskérdés

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják:

"Donald Trump január 20. óta az USA 47. elnöke, de az újabb kormányzati ciklusával kapcsolatos bizonytalanságok nem sokat változtak a tavaly november 20-i elnökké választása óta. A gazdasággal kapcsolatos lépései így továbbra is csupán választási ígéretek formájában ismertek, nem valós intézkedésekként. Nem sokat változott így az elmúlt hónapok piaci forgatókönyve, ami az USA esetében trend körüli vagy feletti növekedést, illetve némileg növekvő inflációt áraz.

Az infláció alakulása kulcskérdés, és láthatóan az ezzel kapcsolatos piaci adatok vagy éppen várakozások okozzák a legnagyobb félelmeket vagy megnyugvást a piaci szereplők között. A január 14-én publikált, a várakozásoknál jobb USA inflációs adatra adott aznapi piaci reakció ennek egyik legszemléletesebb példája: az S&P 500 (+ 1,83 %) a legerősebb napi teljesítményét mutatta a november eleji elnökválasztás óta, illetve a kötvénypiacon a 10 éves hozam csökkenése tavaly augusztus óta a legnagyobb volt.

A piaci szereplők inflációs várakozásai természetesen kihatnak a kamatpolitikával kapcsolatos várakozásokra, és egyértelműen hatással vannak a részvénypiacokra is. Az infláció alakulása a politikusokat is újból erősen foglalkoztatja, mert ennek negatív alakulása a Biden-adminisztráció alatt (a sikeres „végjáték” ellenére) nagyban befolyásolta a választói akaratot a november 5-i elnökválasztás során. Trump nyilvánvalóan népszerű és sikeres politikus szeretne maradni a választás után is. Az első ciklusából ismert, hogy a sikert nagyban az amerikai eszközárak alakulásában méri, vagyis az emelkedő részvényárakat, az alacsony kamatokat és a reálgazdaságnak előnyösebb gyengébb dollárt szereti, amit mind elronthat a dezinflációs trend megfordulása. A jelenleg árazott, némileg nagyobb inflációs nyomást a tarifákkal kapcsolatos félelmek táplálják, amikről továbbra is inkább csak „bemondások”, és emiatt találgatások vannak.

Jelenleg az a várakozásunk, hogy ezek valós intézkedésként kisebbek és fokozatosan adagoltak lesznek, vagyis nem okoznak majd igazi inflációs nyomást a fent tárgyalt negatív gazdasági és politikai hatások elkerülése miatt. Ez javíthat a globális kötvényárazáson, ami miatt a nemzetközi kötvénysúlyt növeljük a hazaival szemben (ahol nagy bizonytalanságot okoz a lakossági állampapírból várható nagyobb kiáramlás miatti finanszírozási igény emelkedése az intézményi befektetők piacán).

Összefoglalóan azt gondoljuk, hogy az USA-t nem kell igazán naggyá tenni (MAGA) gazdasági szempontból, mert kimagaslóan teljesít most is az ottani reálgazdaság és a tőkepiac (közkeletűen ezt US exceptionalismnak / USA kivételességnek hívják az elemzők). A választási ígéretek gazdaságot érintő egyes elemeinek megvalósítása ehhez a kivételességhez kicsit még hozzá tud ugyan tenni, viszont a nem megfelelő intézkedések sokkal jelentősebben tudnak rajta rontani. Ezért itt indokolt az óvatosabb és megfontolt megközelítés, egyelőre ebben hiszünk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

