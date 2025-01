OTP: túlzó a piaci optimizmus, érkezni fognak a vámok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Az emelkedő hozamok és a kínai DeepSeekkel kapcsolatos hírek okoztak kisebb megbicsaklást, azonban így is pozitív részvénypiaci teljesítménnyel zárult az év első hónapja. A várakozásokkal szemben elmaradó vámbejelentések a feltörekvőpiaci eszközöknek is kedvező hátszelet adtak, amire csak ráerősített a dollár árfolyamának korrekciója. A piaci optimizmust túlzónak tartjuk, várakozásunk szerint, ha késleltetve is, de érkezni fognak a vámok az európai és a feltörekvő országokkal szemben. Az eddigi lendületet törékenynek tartjuk, jelenlegi alacsony részvénykitettségünket optimálisnak érezzük hozam-kockázat szempontból.

Az amerikai dollár a novemberi választást követően látványosan beerősödött, elsősorban a további gazdasági excepcionalizmussal kapcsolatos várakozások és a belengetett vámháborúnak köszönhetően. Január közepére kétéves csúcsra ment az USD, ahonnan kis mértében visszakorrigált a hónap végére. Középtávon további dollárerősödésre számítanánk, melyre a vámokon kívül az óvatosabb FED is ráerősít. A gazdasági növekedés lassult, azonban továbbra is stabilnak tűnik. Ugyanígy a munkaerőpiacon sem látható érdemi gyengülés, bár itt a kormányzati hatékonyságnövelés következtében még érkezhet negatív meglepetés. Mindezek hatására elképzelhetőnek tűnik, hogy tovább mérséklődjenek a 2025-ös amerikai kamatvárakozások. A pozícionáltsági adatok alapján jelentősen csökkent a dollár longok volumene, szerintünk a vámok érkezésével újult erővel térhet vissza ez a trade.

Itthon az MNB változatlanul hagyta az alapkamatot, kommunikációjában továbbra is óvatos hangnemet képviselt. Már ezt megelőzőleg megindult a forint stabilizálódása, amit mi EURHUF long pozíció nyitására használtunk fel. A korábban leírt (várt) dolláerő a forintra negatívan hatna, és újra 410 feletti szintekre kerülhet az árfolyam. Ellenkező esetben, ha továbbra is elmaradnak az Európával szembeni protekcionista lépések, megmaradhat a forint lassú felértékelődése. Az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatos pozitív fejlemények szintén komoly hátszelet adhatnak nemcsak a hazai devizának, hanem az egész régiónak. Habár egyelőre itt nem várható érdemi előrelépés, azonban mindezen okok miatt nem javasoljuk a forint kitettség drasztikus csökkentését még, azzal megvárnánk a 405 alatti szinteket."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ