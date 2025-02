Itt a három magyar részvény, amikkel eddig nagyot lehetett idén szakítani

Remekül indította 2025-öt a magyar tőzsde, a BUX új történelmi csúcsokat ostromol, a legfontosabb papírok közül az OTP árfolyama is többször új rekordra került. Most mégsem ezzel a részvénnyel foglalkozunk, hiszen idén eddig közel sem a nagybank papírja teljesített a legjobban, három kisebb vállalat árfolyama is elszállt a mögöttünk álló bő egy hónapban: fókuszban a 4iG, az Alteo és a Rába.