Olyat húzott a tőkepiacon Trump, amit még egy amerikai elnök sem csinált

Trump elnök médiacége, a Trump Media Group a legfrissebb hírek szerint több ETF-et is el fog indítani, ezzel ő az első amerikai elnök a történelemben, aki tőzsdén kereskedhető befektetősi alapot indít - ráadásul rögtön nem is csak egy "szokványosabbat", hanem többek között a bitcoin árfolyamát lekövető alapról is van szó.