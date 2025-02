Trump hiába kukázná az ESG-t, Norvégia nem tágít

Portfolio 2025. február 06. 16:50

A norvég állami vagyonalap, amely közel 9 000 vállalatba fektet be világszerte, továbbra is napirenden tartja a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kérdéseket, beleértve a nagy technológiai cégekkel való párbeszédet is – írja a Reuters.