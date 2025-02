Fontos AI-bejelentés érkezett, szárnyal az Alibaba részvénye

Portfolio Investment Day 2025 Február 18-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Apple-el való potenciális együttműködés hírére 8,6 százalékot ralizott az Alibaba részvénye,

ilyen mértékű emelkedésre szeptember óta nem volt példa. Ezzel szemben a rivális Baidu papírjai közel 3%-ot veszítettek értékükből a hongkongi tőzsdén. Az ügy persze még nincs lezárva, hiszem a kínai szabályozó hatóságok megkövetelik, hogy a vállalatok engedélyt szerezzenek a generatív AI-szolgáltatások bevezetése előtt az országban.

Az Alibaba számára mindenesetre áttörést jelenthet az iPhone-okon megjelenő AI funkciók biztosítása, és növeli az együttműködés megvalósulásának az esélyét, hogy a vállalat legújabb AI modelljei kiváló teljesítményt nyújtottak a globális összehasonlító teszteken.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Erik Woodring, a Morgan Stanley elemzője kiemelte az Alibaba potenciális szerepét: "Az Alibaba a legnagyobb e-kereskedelmi szereplő Kínában,

a rendelkezésükre álló adathalmaz ezért valódi kincsesbánya lehet, amelyet az Apple kihasználhatna a személyre szabott GenAI funkciók kínai fogyasztóknak történő nyújtása során.

Az Apple számára is előnyös lehet az együttműködés, hiszen a vállalat küzd az eladások élénkítésével Kínában, miközben olyan riválisok, mint a Huawei előretörtek az AI-képes okostelefonokkal. Az iPhone-gyártó eddig nem mutatott be hosszú távú partnert az AI-ajánlataihoz Kínában, miután korábban megállapodást kötött az OpenAI-val a ChatGPT iPhone-okba való integrálásáról. Jelenleg az Apple Intelligence nem működik a kontinentális Kínában vásárolt iPhone-okon, és az OpenAI is lépéseket tett a hozzáférés blokkolására.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ