Aranylázt hozhat Trump vámháborúja

Az arany árfolyama tovább emelkedhet az év végéig, a Goldman Sachs elemzői szerint akár 3300 dollárig is felmehet unciánként - írja a Bloomberg

A nemesfém tartós erősödését több tényező is támogatja, ezek közül a legfontosabb az elemzők szerint az erős központi banki kereslet, illetve a Donald Trump vámbejelentései miatti növekvő befektetői aggodalom.

A Goldman Sachs szerint ezen tényezők hatására év végén akár 3100 dollár közelében is lehet az arany árfolyama, amennyiben pedig a gazdaságpolitikai bizonytalanság továbbra is fennmarad, beleértve a vámokkal kapcsolatos kérdéseket is,

úgy az arany ára akár a 3300 dolláros unciánkénti szintet is elérheti.

Ráadásul az elemzők szerint az inflációs félelmek és a fiskális kockázatok arra ösztönözhetik a központi bankokat - különösen azokat, amelyek jelentős amerikai államkötvény-tartalékokkal rendelkeznek -, hogy még tovább növeljék az aranytartalékaikat.

A Goldman Sachs felülvizsgált előrejelzése összhangban van más vezető bankok optimista várakozásaival. A Citigroup például február elején azt jósolta, hogy az arany ára három hónapon belül elérheti az unciánkénti 3000 dollárt, elsősorban a Trump által szított geopolitikai feszültségek és kereskedelmi háborúk miatt megnövekedett kereslet következtében.

Az arany árfolyama idén már 11 százalékos pluszban van.

