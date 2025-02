Ledolgoztak egy kicsit a mínuszokból a nap végére az amerikai tőzsdék

A tegnapi nagy esést követően többnyire emelkedést láthattunk a vezető európai részvényindexeknél délutánig, az amerikai nyitást követően azonban ismét mínuszba fordultak az indexek. A magyar tőzsdén is rossz volt a hangulat, eközben azonban ma is a 4iG van a figyelem középpontjában, a társaság részvényárfolyama a tegnapi rali után tovább emelkedett arra a hírre, hogy Jászai Gellért az Elon Musk féle SpaceX-szel egyeztetett. Amerikában a nyitást követően a Nasdaq vezetésével lefordulást láthattunk, a tegnap nagyot eső Palantir részvényei ma is jelentős, két számjegyű mínuszban vannak.