Egyre csúnyább, ami a kriptóknál történik - Mutatjuk az okokat

Az elmúlt időszak bizonytalansága után hétfő estére látványosan felerősödött az eladói nyomás a kriptopiacon. A bitcoin árfolyama tavaly november óta nem látott szintre esett, miközben az altcoinok még nagyobb veszteségeket szenvednek el. Megnéztük, hogy minek köszönhető most a hirtelen hangulatromlás, és hogy milyen tényezők mozgatják most a piacot.

Tavaly november óta nem látott mélységben a bitcoin

Ugyan a bitcoin 3 százalékot vesztett értékéből az elmúlt 24 órában, a hét eleje óta már közel 8 százalékot veszített értékéből a legnagyobb értékű kriptoeszköz, ezzel az eséssel pedig nem csak idei mélypontjára, de egészen tavaly november közepe óta nem látott szintre süllyedt az árfolyam.

Ennek következtében a bitcoin összesített piaci értéke már 1,8 billiárd dollár alá csökkent:

Ezzel egyidőben az altcoin-piacon is begyorsult az esés. A legnépszerűbb coinok közül az ADA és a dogecoin egyaránt 2,5, a DOT 3, a litecoin 3,5, az XRP 4,8, az ethereum pedig 5,2 százalékos mínuszban vannak.

Ennek következtében pedig a teljes kriptopiac kapitalizációja már 3 billió dollár alá csökkent:

Mi áll a háttérben?

Már múlt héten is láthattunk egy szélesebb körű hangulatromlást a kriptoeszközöknél, miután a Bybit kriptotőzsde bejelentette, hogy az egyik tárcáját feltörték, aminek következtében 1,5 milliárd dollár értékű kriptopénzt loptak el.

Az esés ezt követően hétfő este gyorsult be, miután Donald Trump bejelentette, hogy a halasztás ellenére március elejétől büntetővámokat vet ki Kanadára és Mexikóra.

Különösen utóbbi hozott gyors hangulatromlást a piacokra,

az úgynevezett kriptopiaci félelemindex pedig gyorsan egészen tavaly szeptember óta nem látott szintre süllyedt:

A gyors hangulatromlást, és befektetői kockázatkerülést egyébként jól szemlélteti az is, hogy a solana árfolyama különösen nagy nyomás alá került. Ez azért fontos, mivel a legtöbb mémcoin a Solana hálózatán fut, a megnövekedett forgalom pedig felhajtja az árfolyamot. Ugyanakkor a solana esetében most egy közelgő kínálati sokk is aggasztja a befektetőket.

A solana árfolyama egyébként a január közepén elért 295,9 dolláros csúcsról már több mint felére csökkent:

Nagyon csúnya a technikai kép

Az eladói nyomást most az is növeli, hogy a legnépszerűbb coinoknál egyaránt rendkívül kedvezőtlenül fest most a technikai kép.

A bitcoin esetében elesni látszik az általunk elmúlt hónapokban már többször is említett 91 500 - 93 000 dolláros zóna, ami a Trump-ralit követő legerősebb támasz volt.

Az erős csökkenő trendben mozgó ether pedig már a 2400 dolláros zónát teszteli, ami tavaly augusztus óta rendre is egy nagyon erős támasz volt:

Eközben pedig már az XRP is egy csökkenő trendcsatornában halad, a következő potenciális fontos támasz 2 dollárnál lehet:

A solana is erős csökkenő trendben van már, a mostani begyorsuló esés során több fontos szintet is átszakított az árfolyam, jelenleg a 120 dolláros zóna a legközelebbi támasz. (Innen tavaly április óta többször is fordult az árfolyam.)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

