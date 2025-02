Itt vannak az Nvidia számai - Mutatjuk az első reakciókat!

Már megint egy olyan negyedéves jelentést rakott az asztalra az Nvidia, amely minden fontosabb pénzügyi mutató tekintetében felülmúlta a várakozásokat. A "körítés" viszont most egészen más volt, mint az elmúlt időszakban: részben a kínai DeepSeek miatt a befektetők szkeptikusabbá váltak a nagy cégek masszív AI-beruházásai kapcsán, az Nvidia pedig akkorát esett a sztori miatt, hogy a tőzsdetörténelembe is bevonult. A cég számai viszont egyáltalán nem arról árulkodnak, hogy itt bármi probléma lenne, felfutott a cég újgenerációs chipjének gyártása, rekordszinten a bevételek, és a profit, a menedzsment pedig bizakodással tekint a jövőbe. Összességében megint kifejezetten erős jelentés közölt az Nvidia, a csillagokat viszont ezúttal nem sikerült lehozni, és nagyobb meglepetések hiányában az árfolyam is lefelé vette az irányt a jelentés után.