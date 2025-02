Erste: Feltámadás az európai tőzsdéken

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Első ránézésre némileg meglepő fejlemények zajlanak le a nemzetközi piacokon mostanában. Miközben Európa a partonalra lászik szorulni az ukrán-orosz konfliktus rendezésében, Donald Trump amerikai elnök pedig 25 százalékos vámot lenget be a kontinens termékeire, az európai részvénypiacok masszívan felülteljesítik az amerikait, ami az utóbbi évtizedekben nem volt túl gyakori jelenség. Ráadásul – ami a tőzsdei teljesítményt némileg alá is támaszthatja – az európai makrogazdasági adatok is kedvezőbb színben tűnnek fel a tengerentúlinál, legalábbis a Citi gazdasági meglepetésindexe a két régióban ellentétes irányba tart: az Egyesült Államokban lefelé, az Eurózónában fölfelé. A kedvezőbb befektetői hangulatban minden bizonnyal szerepet játszik, hogy a német választásokat követően esély nyílik a szigorú költségvetési politika valamilyen szintű lazítására, a védelmi kiadások jelentős felfuttatására. És persze – ahogy erre már múlt hónapban is felhívtuk a figyelmet – az Eurózónában és az Egyesült Királyságban eleve túlzottnak tűnt a befektetői pesszimizmus.

A német tőzsde év eleji szárnyalását követően arról már nem lehet beszélni, hogy a részvények értékeltsége kimondottan vonzó lenne, főként, mivel mindeközben a vállalati profitelőrejelzések igazából semmit nem emelkedtek (bár ez kis lemaradással még bekövetkezhet). Az amerikai piachoz képest viszont még mindig jelentős a diszkont, ezért különösebben nem érezzük kényelmetlennek a korábban kialakított túlsúlyunkat. Mindkét régióban elsősorban az alacsonyabb értékeltségű (value) részvényekben látunk fantáziát, és ezért súlyozzuk felül a közép-európai tőzsdéket is, ahol bőven maradt még tér az értékeltségi mutatók emelkedésére. Bár az orosz-ukrán háború lezárása kapcsán már eddig is elég sok optimizmus beárazódott, a lengyel piac számára hatalmas potenciált jelenthet a részvétel egy esetleges ukrajnai újjáépítésben – feltéve, hogy a békekötés szilárd biztonsági garanciákkal jár majd Kijev számára.

Ugyan az elmúlt hetekben az amerikai gazdaságból több kiábrándító adat is érkezett, az idei évre a legvalószínűbb forgatókönyv a fejlett piacokon még mindig a gazdasági növekedés folytatódása a hosszútávú trendnek nagyjából megfelelő szinten. Az amerikai és az európai inflációs és növekedési különbségek ugyanakkor arra utalnak, hogy az amerikai kamatok legfeljebb minimális mértékben fognak csökkenni és nem jönnek érdemben 4 százalék alá, miközben az eurózóna irányadó kamata jó eséllyel 2 százalék alatt lesz az év végére. Ezt a képet azonban szinte bármelyik nap gyökeresen felforgathatják a geopolitikai fordulatok, amelyekből mostanában akad bőven. Ilyen szintű bizonytalanság mellett szinte meglepő, hogy a piacok volatilitása eddig viszonylag mérsékelt maradt.

Összességében továbbra is kissé alulsúlyozva tartjuk a részvényallokációt a globális portfóliónkban. Növeltük viszont kitettségünket a gyengébb hitelminősítésű európai vállalati kötvények (high-yield) piacán, melyekkel kapcsolatosan optimisták vagyunk a nyomott kockázati felárak ellenére is. A kibocsátók többsége stabil mérlegekkel és mérsékelt tőkeáttétellel rendelkezik, a csődráta alacsony, a kötvények átlagos hátralévő futamideje pedig viszonylag rövid. A hosszabb futamidejű papírokat jelenleg nem túlzottan kedveljük a még mindig emelkedett inflációs és fiskális kockázatok miatt."

