Eurizon: Európának "most vagy soha" döntést kell hoznia

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják:

"Az elmúlt egy hónapban sok minden történt, ami befolyásolta a tőkepiaci mozgásokat és ezek a mozgások gyengítették, sőt helyenként meg is fordították a tavalyi USA elnökválasztás után megfigyelhető “Trump” trade-eket.

A vámtarifákkal kapcsolatosan egyelőre – a nyilvánvaló bizonytalanság mellett – az a pozitívabb (de nem váratlan) forgatókönyv látszik megvalósulni, hogy a tarifák említése a tárgyalási pozíciók erősítéséhez kellenek főleg, és nem az adócsökkentések miatt kieső adóbevételeket akarják és fogják majd ellensúlyozni. Erre az Elon Musk vezette DOGE a hivatott, az első intézkedések mindenestre erős elköteleződést mutatnak ezen vállalásuk irányában. Makro oldalon a legfrissebb USA adatok aggasztják éppen a befektetőket, például a legújabb Conference Board januári fogyasztói bizalma indexe, ami 8 hónapos mélypontra esett. Jelenleg tehát mind a bejövő piaci adatok, mind a politikai/gazdaságpolitikai lépések (illetve ezek várt elmaradása) miatt csökkenni látszik az inflációs nyomással kapcsolatos negatív várakozás, amivel párhuzamosan újból két FED kamatvágást áraz a piac.

Ezek jó hírek, mégis az USA részvénypiaca idén alulteljesítő, aminek legalább két indoka van. Egyrészt az eddigi felülteljesítést elősegítő technológia szektor lendülete megtört (a sok kérdőjel ellenére ebben szerepe volt a DeepSeek-nek, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a verseny megjelenésének), másrészt Európa “előretört”. Ebben is több tényező játszik szerepet, mint például az alacsony árazottság (ami nem újdonság, de mintha mindenki most venné ezt észre), vagy az a várakozás, hogy Európának – a trumpi protekcionista gazdaságpolitika miatt – a “most vagy soha” döntést meg kell végre hoznia, hogy növelje a versenyképességét és nem utolsó sorban az orosz- ukrán háború esetleges lezárása.

Az európai változások még csak várakozások, de a német választások után a győztes pártkoalíció vezetője, a leendő kancellár Friedrich Merz nyilatkozatai újfajta és biztató gazdasági megközelítést mutatnak. A béketárgyalásokkal kapcsolatos várakozások, illetve a németországi események a közép-kelet-európai régiót is húzzák/húzhatják felfelé, emiatt növeljük a régiós és hazai részvény súlyt. A globális fejlődő részvény súlyt is növeljük a régiónak kedvező, csökkenő USA hozamok és hozamvárakozások illetve a gyengülő USD miatt. Ezekkel szemben a portfólióban a fejlett részvénysúlyt csökkentjük, illetve a hedge fund súlyt is, amit meg is szüntetünk (és ez utóbbin nem fogunk változtatni, mert ebben a formában nem kapcsolható hozzá eszközkategória).

Az anyag leadásakor jelentette be Donald Trump, hogy az Európai Unióra is kiveti a 25 %-os vámokat, de időpontot nem említett, illetve a Kanadára és Mexikóra korábban kivetett, de már egyszer felfüggesztett hasonló nagyságrendű vámokat újból 1 hónapra felfüggeszti. A vámokkal kapcsolatos várakozásunkat ezek a momentumok inkább erősítik, ahogy a szintén említett bizonytalanságot is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ