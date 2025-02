HOLD: a jelek nyilvánvalóak, valami megrázó készül

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: Kicsit olyan az érzésem, mint 2020 elején. A jelek nyilvánvalóak, hogy valami megrázó készül, de a tőzsdék még nem hajlandóak tudomásul venni. Egészen addig, amíg a saját szemükkel nem látták, hogy Olaszországban is vannak a koronavírusnak áldozatai. Trump egy kicsit lassabban hat, mint a Covid, de sajnos sokkal negatívabban. Ennek megfelelően, kihasználva a magas indexeket, a részvények nagy részét eladom (pláne a régiósakat), helyette kötvényeket és aranyat tartok, valamint olyan abszolút hozam alapot, amelyik a várható volatilitásból akár sokat is profitálhat. Ha kiderül, hogy Trump csak az idegeinkkel játszik és nem a világrenddel, akkor is nehéz elképzelni, hogy nagy rally-ról marad le az ember. A rally eddig volt.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: pl. telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

