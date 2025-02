OTP: alacsony részvénykitettséget javaslunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Az előző évektől eltérő módon az elmúlt hónapot az amerikai részvénypiacok alulteljesítése jellemezte. Nagyobb esésről (egyelőre) nem beszélhetünk, azonban a feszített pozícionáltság, historikus túlértékeltség és az AI sztori lassulása az USA piac egészét visszahúzta. Ezzel ellentétben a vámháborús hírek intenzitásának (szerintünk csak átmeneti) csillapodása és a dollár gyengülése a feltörekvő piacoknak segített, emellett Európában a várt tűzszünetnek köszönhetően is folytatódott a részvényrally.

A következő időszakra is alacsony részvénykitettséget javaslunk. A Trump-adminisztráció eddigi kiszámíthatatlan külpolitikájának köszönhetően a piac valamelyest immunissá vált a vámháborús hírekre, ami véleményünk szerint visszaüthet a magasabb vámok esetleges tényleges bevezetésekor. Mindezek a feltörekvő és európai piacok idei erejét is megtörhetik. Az orosz-ukrán háború gyors lezárulásáról továbbra sem vagyunk meggyőződve, így az ezzel kapcsolatos piaci optimizmust túlzónak tartjuk.

Az amerikai hozamok 20 bázispont feletti csökkenése egyrészt az egyes döntéshozók (a mostaninál alacsonyabb hozamkörnyezet elérését célul kitűző) szóbeli intervencióinak, másrészt a növekedési félelmek visszatérésének köszönhető. A DOGE-ra keresztelt kormányzati hatékonysági hivatal által bevezetett és belengetett állami kiadáscsökkentések az amerikai lakosságot óvatosabb üzemmódra állíthatja, ami a fogyasztásorientált USA esetében érdemben visszahúzhatja a gazdasági teljesítményt. A 4.3%-ra csökkent 10 éves állampapír hozamokat kihasználva nyereséget realizálunk a nemzetközi kötvénykitettségen. Az év egészére a mostani kilátások alapján oldalazó piacra számítunk, az amerikai 10 éves hozamok esetében 4 és 5% közti szinteken.

A költségvetési helyzetek az Atlanti-óceán mindkét partján feszélyezik a befektetőket. Míg ez az Egyesült Államokban már az utóbbi években is fennálló probléma volt, addig Európában újkeletű szituációról beszélünk. Az utóbbi hetek alapján egyre magabiztosabban kijelenthető, hogy az USA visszalép eddigi, Európát támogató szerepéből. Emellé a védelmi kiadások érdemi növelése, a szenvedő iparágak támogatása is egyre sürgetőbbé vált az öreg kontinensen, ami miatt a fiskális költekezés felpörgetése egyre valószínűbb forgatókönyvnek tűnik. Egy jelentős fiskális impulzus várhatóan az inflációs pályát is feljebb tolná, ami az európai kamatvárakozásokat is a jelenleg beárazott nagyobb lazításból egy szigorúbb irányba módosítaná. Mindezek miatt az európai állampapírok alulteljesítésére számítunk a következő hónapokban.

A régiós eszközök látványos erősödéséből a forint sem maradt ki, áttörve ismét a 400-as EURHUF árfolyamot, amit egy esetleges európai-orosz gázmegállapodás reményétől hajtott gázár-esés is támogatott. A korábban említett, tűzszünettel és gyors megegyezéssel kapcsolatos aggodalmaink miatt ezeken a szinteken már vesszük az EURHUF-ot. A gyenge gazdasági fundamentumok, a fiskális helyzet és az elromló globális piaci hangulat mindegyikéből kifolyólag is középtávon gyengülő forintárfolyamra számítunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ