Raiffeisen: a békét övező optimizmus rövid távon folytatódhat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"A makrogazdasági adatok és a nagy jegybankok háttérbe szorultak az elmúlt hónapban, a tőkepiaci figyelem középpontjába két geopolitikai esemény(sorozat) került: az orosz-ukrán háborút lezárni kívánó egyeztetési folyamat, illetve Donald Trump vámpolitikájával kapcsolatos – sokszor ellentmondásos – hírek.

A vámpolitika tekintetében rengeteg zaj van a híráramlásban, ami feltehetőleg az új amerikai elnök tudatos stratégiája. 25%-os vámot vetett ki Mexikóra és Kanadára, amit aztán átmenetileg felfüggesztett, Kína 10%-os vámot kapott, az alumínium- és acélimportra ezentúl 25%-os vám vonatkozik majd, míg az EU egyelőre csak fenyegetésekben részesült, de továbbra is célkeresztben van. A piacok számára egy teljeskörű vámháború erősen negatív fejlemény lenne, ezt vélhetően Trump is tudja, egyelőre azonban nem engedett a szigorú hangnemből, bár a vámintézkedések bevezetésének halasztása kompromisszum lehetőségére utal. Az állandó bizonytalanság és kiszámíthatatlan politizálás nem kedvez a reálgazdaságnak, ezen keresztül pedig a tőzsdéknek sem, ami a részvénypiacok elmúlt hónapban látott magasabb volatilitásában is tükröződött.

Az orosz-ukrán háború lezárásának reménye hamar uralkodó piaci narratívává nőtte ki magát, nagyot emelkedtek az európai részvénypiacok (különösen a német és a lengyel), némileg erősödött az euró a dollárral szemben, illetve a régiós devizák is jól teljesítettek. A forint különösen nagy nyertese volt ennek az optimista hangulatnak, hiszen a háború kitörését is a magyar fizetőeszköz szenvedte meg a leginkább. A békét övező optimizmus rövid távon folytatódhat, különösen, ha a szankciók feloldása (ezzel együtt pedig a gázszállítások újbóli megindítása) is terítékre kerül, mindez pedig tovább hajthatja a régiós eszközöket. Ugyanakkor némileg aggasztó az Egyesült Államok tárgyalási stratégiája, amiből látványosan kimarad az EU és Ukrajna bevonása az egyeztetésekbe, holott egy tartós béke nélkülük nem valósulhat meg. A régiós eszközök középtávú teljesítménye szempontjából ugyanis nagyon fontos, hogy a következő hónapokban „csupán” tűzszünetről és a feszültségek enyhítéséről születik megegyezés, vagy átfogó békemegállapodás keretében mindkét fél kellő biztonsági garanciákat kap, így állandósulni tud az új állapot. Még nagyon az elején vagyunk a folyamatnak, de az eddigi hírek inkább az első forgatókönyv irányába mutatnak, ami okozhat majd egy kijózanodást a piacokon.

Portfólió szinten a hazai (és régiós) részvényeket az alacsonyabb árazási szorzók miatt továbbra is előnyben részesítjük a fejlett piaci (elsősorban az amerikai) részvényekkel szemben. Kötvények tekintetében még mindig vonzónak tartjuk hozam-kockázat szempontból az inflációkövető amerikai állampapírokat, amelyekkel tíz évre előre „befixálhatunk” 2% körüli reálhozamot. Az aranyban az utóbbi hetekben látott jelentős emelkedés ellenére – diverzifikációs szerepe miatt – változatlanul nagy fantáziát látunk, különösen, ha megnézzük, hogy Kína milyen ütemben növeli készleteit, miközben folyamatosan építi le az Egyesült Államok államkötvényeiből álló portfólióját. Rövid távon jöhet a nemesfém árában korrekció, a középtávú strukturális tényezők azonban támogatóak.

A forintra a kedvezőtlen gazdasági helyzet és a politikai tényezők miatt nem vagyunk optimisták. Bár a békekötést övező jó hangulatban – az MNB szigorú monetáris politikájával megtámogatva – lehet még némi tér a forint erősödésére, a jövő évi választásokat övező költségvetési kockázatokat figyelembe véve ezeken a szinteken devizapozíciók felvétele jó döntésnek tűnik."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

