Amikor legutóbb ilyen történt, nagyon sok pénzt lehetett bukni az Nvidiával

Nem az amerikai részvényekről szól az idei év, legalábbis eddig. Az elmúlt két év nagy emelkedésének motorjai is szenvednek, nem kivétel ez alól az Nvidia sem. A vállalat befektetőit a keddi nagy mesterséges intelligenciával kapcsolatos bejelentések sem igazán tudták megnyugtatni, ráadásul a grafikonon megjelent egy olyan alakzat is, ami után nagy esések következtek a múltban. Legutóbb 2022-ben, és 2018-ban is gyorsan lehetett sok pénzt bukni, amikor kirajzolódott ez az alakzat a grafikonon.