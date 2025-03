Új lakásszámlával bővül a magyar lakástakarék-piac

Az eddigi két konstrukció mellé egy harmadik terméket is bevezet a Fundamenta a mai bejelentésük szerint. Ezzel bővül a hazai lakástakarék-kínálat, amelyet a napokban ebben a cikkünkben mutattunk be részletesen

A mától értékesített Jövőépítő Lakásszámlával maximum 31,25 millió forintos szerződéses összeg érhető el, akár 30%-os kamatbónusszal. A Jövőépítő Lakásszámlához most kétféle számlanyitási díj-akció is kapcsolódik, miközben az ügyfelek 30%-os kamatbónuszban is részesülhetnek – közölte a cég. A megtakarítás hozama legkedvezőbb esetben elérheti az 5,19%-os évesített hozamot (EBKM-et).

A megtakarítási összeg havi 10 és 100 ezer forint között választható, a futamidő 58 hónap, 80 hónap vagy 125 hónap lehet.

A cég közlése szerint a Jövőépítő Lakásszámlához most számlanyitási akciók is kapcsolódnak, a Fundamenta két esetben is elengedi a számlanyitási díjat:

az Első Lépés akció keretein belül akkor, ha a megtakarító a teljes éves megtakarítási összeget elhelyezi a számlán;

a Könnyű Start akció keretein belül pedig akkor, ha megfelelő MBH Bank bankszámlával rendelkezik az ügyfél, vagy most nyit egyet, vagy módosítja a meglévő számlacsomagját.

„A Fundamenta új termékével azoknak kíván segíteni, akik a kezdeti költségek minimalizálásával szeretnék elkezdeni a takarékoskodást, hiszen a konstrukció a havi vagy éves megtakarítási összeg elhelyezésével elindítható, és akcióink keretében a számlanyitási díj is megspórolható.” – mondta Jakabfalvy Dóra, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. üzleti divíziójának ügyvezetője.

Az új termék akár önmagában, akár más Fundamenta konstrukció mellé, kiegészítő termékként is igényelhető – tett hozzá a cég közleménye.

