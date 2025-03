Alaposan megütötték az amerikai tőzsdéket, közben új csúcsra ment az arany

Portfolio 2025. március 28. 21:19

Alaposan elromlott az elmúlt napokban a tőkepiaci hangulat, mióta Donald Trump bejelentette, hogy 25 százalék vámot vet ki azokra az autókra, amiket az Egyesült Államokba exportálnak, ráadásul a büntetővámok az autóalkatrészekre is vonatkoznak majd. A bejelentést követően a befektetők azt kezdték árazni, hogy masszív globális kereskedelmi háború alakulhat ki, amiből ráadásul az amerikai cégek sem jönnek ki jól. Az általános rossz hangulatra egy ma megjelent amerikai makroadat is rátett egy lapáttal, az amerikai maginfláció magasabb lett a vártnál, ez alapján pedig tartósan magasan maradhatnak a kamatok, ez alapvetően nem kedvez a kockázatos tőkepiaci eszközöknek. Pénteken eséssel fejezték be a kereskedési napot az európai részvénypiacok, az amerikai tőzsdéket pedig alaposan megütötték.