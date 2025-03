Raiffeisen: továbbra is inkább Európát preferáljuk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

"Az év eddigi pár hónapja meglehetősen eseménydúsra sikerült, ezt a sormintát követte a március is. Ami egyre inkább kezd látszani, az az, hogy Trump politikájának hangsúlyos elemei a vámok, a bevándorlás mérséklése és az államháztartási hiány csökkentése, amik negatívak az Egyesült Államok növekedésére, de kihatással lesznek a világgazdaságra is. 2024 végén, Trump megválasztásakor, egy piacbarát adminisztrációt vártak a befektetők, ahol a fókusz az adócsökkentésen és dereguláción lesz. Mostanra azonban mind az intézkedések, mind a kommunikáció szintjén az látszik, hogy az új kormány célja, hogy visszaterelje a termelést az Egyesült Államokba és lejjebb hozza a mandátumuk végére az államháztartási hiányt, és ettől az sem feltétlen tántorítja el őket, ha ennek rövidtávon gazdasági lassulás vagy részvénypiaci esés az ára. Persze nincs kizárva, hogy áprilistól már a piacbarát intézkedések kerülnek fókuszba, akkor pedig gyorsan fordulhat a tőkepiaci hangulat is.

Trump nem csak a vámokon keresztül nyomasztja az USA szövetségeseit, hanem agresszív külpolitikájával is, aminek hatására sikerült összerántani az EU magországait és az Egyesült Királyságot, hogy fokozzák hadikiadásaikat és Ukrajnának szánt támogatásukat. Látszólag az európai vezetők kezdik belátni, hogy csak egységesen és jelentős állami szerepvállalással tudják az Európai Unió gazdaságát és hadseregét fejleszteni, és optimális esetben felvenni a versenyt Kínával vagy az USA-val. Ennek egyik fontos pillére, hogy a német fiskális költekezés várhatóan a német újraegyesítés óta nem látott szintekre tud felfutni, ami segíthet kimozdítani a német növekedést a 0% körüli stagnáló állapotból.

A fentiek eredőjeként jelentősen szétvált a tőkepiacok teljesítménye idén, az amerikai indexek jellemzően negatívan teljesítenek, míg az európai piacok szárnyalnak. Az elmúlt években ennek pont a fordítottja volt igaz, amiben szerepet játszott az AI beruházások magas szintje az Egyesült Államokban, de fontos magyarázó változó volt az eltérő fiskális politika. Ebben most fordulás látszik, ami többet között kihat a részvénypiacokra, az egyensúlyi kamatvárakozásokra, illetve az EURUSD keresztárfolyamra is. Ezen felül a Trump okozta bizonytalanság már láthatóan visszafogja a tőkeberuházásokat, illetve kihat a fogyasztói bizalomra is, ami növeli a recesszió valószínűségét.

A forint stabil tudott maradni a nemzetközi piacok turbulenciájának ellenére, a hazai hosszú hozamok pedig feljebb kerültek, mivel a német hozamok is jelentősen emelkedtek.

Allokációk terén továbbra is inkább Európát preferáljuk, ez a régió olcsóbb, illetve jelenleg a fiskális és monetáris politika is támogatóbb. Ezen felül az emelkedő hozamszint hatására a hazai kötvénysúlyon is emeltünk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ