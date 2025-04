Zuhanórepülésben a magántőke: menekülnek a befektetők

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Nyugdíjalapok és egyetemi alapítványok tömegesen keresik a lehetőséget, hogy részesedéseiket akár jelentős diszkonttal is értékesítsék a másodlagos piacon, ez pedig komoly figyelmeztetés a 4000 milliárd dolláros magántőke-iparág számára – állítják vezető magántőkepiaci tanácsadók.

Tavaly a magántőke-iparág vagyona évtizedek óta először csökkent, lévén a tőkebevonás volumene 23%-kal visszaesett a 2023-as szinthez képest.

A magántőkealapok befektetői a mostani környezetben egyre kevésbé számítanak arra, hogy idén érdemi készpénzes kifizetésekhez jutnak, sőt, likviditási nyomás alá kerülhetnek, ami az új befizetéseik ütemét is visszavetheti.

Olyan sok megkeresést kaptam az elmúlt napokban likviditásra vágyó partnerektől, mint a Covid első napjaiban

– mondta Matthew Swain, a Houlihan Lokey magántőkepiaci részlegének vezetője.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a fúziók és felvásárlások (M&A) és az új tőzsdei bevezetések (IPO) piacai gyakorlatilag megbénultak, így elapadtak azok a megszokott források, amelyek új likviditást biztosíthatnának a private equity-szektornak. A szektorban sokan abban reménykedtek, hogy a Trump-adminisztráció alatt újraéled a tranzakciós aktivitás, azonban ehelyett most az eladási kényszer uralja a piacot.

Egyesek szerint az egyetemi alapítványok lesznek az elsők, akik megszabadulnak eszközeiktől, különösen azok után, hogy Trump az ilyen portfóliók megadóztatását és a szövetségi támogatások csökkentését helyezte kilátásba.

A tanácsadók azonban figyelmeztetnek: aki most elad, brutális piaccal szembesülhet. A másodlagos piacon forgalmazott magántőke-részesedések árfolyama az utóbbi negyedévekben közelítette a névértéket (dolláronként 100 centet), de most 80 cent alá is eshet – jósolják a szakértők. „A legtöbben nem akarnak 80 százalék alatti értéken eladni egy alap nettó eszközértékéhez képest, de lehet, hogy most más lesz a helyzet” – mondta egy vezető bankár.

Címlapkép forrása: Shutterstock

