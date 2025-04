Valamire készül Warren Buffett a nagy tőzsdei pánikban

A Berkshire Hathaway ma 90 milliárd jen (628 millió dollár) értékű kötvényt bocsátott ki, annak ellenére, hogy a piaci volatilitás miatt több japán vállalat is lemondta kibocsátásait - számolt be a Bloomberg . Azért is érdekes a fejlemény, mert a bevont forrásokat a Berkshire felhasználhatja japán cégekben lévő részesedéseinek növelésére, ami nem lenne meglepő, hiszen Warren Buffett a részvényeseknek szóló éves levelében jelzett erre vonatkozó terveket.