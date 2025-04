Gránit: megnöveljük az aranykitettségünket

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írását olvashatják:

"2025 áprilisa az amerikai vámpolitika alakulásától volt hangos, Donald Trump vámháborúja jelentős volatilitást és turbulenciát okozott a részvény- és a kötvénypiacokon.

A hónap második napján Donald Trump elsöprő mértékű vámokat jelentett be szinte minden országgal szemben, a korábbi várakozások alapján a legrosszabb forgatókönyv szerinti vámtételekkel. A piacokon 2020 márciusa óta nem látott sell-off hangulat alakult ki, az S&P500 index több mint 10 százalékos eséssel reagálta le a bejelentett vámokat. Az amerikai eszközök a bejelentések után fejlett piaci eszközökként reagáltak, a részvények estek, a dollár gyengült, a kötvényhozamok pedig emelkedtek. Egy héttel később Kínával szembeni erősebb vámtételek mellé a többi ország jelentős része 3 hónapra halasztást kapott a 10 százalék feletti vámtételekre. Ez utóbbi átmenetileg stabilizálta a piacokat, a részvény- és a kötvénypiaci volatilitást mérő VIX és MOVE indexek korrigálni tudtak. A hónap végén Kínával szemben egyre megengedőbb vámokkal kapcsolatos hangnem is segített a részvénypiacoknak, az S&P500 index is visszatért a „Liberation Day” előtti szintek környékére. A kötvénypiacon megnyugvást jelentett az a hír is, hogy Donald Trump egyelőre úgy tűnik, mégsem akarja a jegybank vezetőjét, Jerome Powell-t mandátumának lejárata előtt eltávolítani a helyéről.

Az európai és a régiós részvénypiacok továbbra is látványosan felülteljesítik az amerikai indexeket, a hónap eleji öntés után is sokkal könnyebben álltak talpra, a felülteljesítésnek amerikai piacból kiábránduló befektetők továbbra is segíthetnek.

A hónap történéseire reagálva csökkentjük a fejlett piaci részvénykitettségünket, megnöveljük az aranykitettségünket, valamint enyhén növeljük a hazai és a régiós részvénykitettségünket."

2025 áprilisától a portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 83%

EUR kitettség: 7%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

