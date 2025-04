HOLD: forintból keveset tartson az ember

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a HOLD Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: Áprilisban lezajlott az, amit Trumptól várni lehet: hatalmas esés. Majd vissza is pattantunk, úgyhogy jelenleg nincs ok arra, hogy az április elejinél sokkal több kockázatos eszközt tartson az ember, mert Trump csak négy év múlva múlik el. Továbbra is abszolút hozam alap az, ami sokat profitálhat a volatilitásból, az arany már profitált, a bitcoin csak most fog (?). Úgyhogy megnyithattam az ünnepi kripto rovatot, részben az arany (nyersanyag) kárára. Forintból keveset tartson az ember, az a javaslatom, vannak most nagyobb viharok a világban, mint a magyar külpolitika, gazdaságpolitika és választási év következményei, de észre fogják ezt még venni és az nem tesz majd jót a forintnak.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: pl. telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek."

2025 áprilisától a portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 15%

EUR kitettség: 30%

USD kitettség: 25%

Egyéb devizás kitettség: 30%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ